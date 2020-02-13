В Mercedes намекнули на новый S-класс и другие модели

13.02.2020, 0:06, Новости дня

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Концерн Daimler, по слухам, намерен в будущем сокращать как модельный ряд, так и число своих работников. Однако на ближайших планах Mercedes-Benz это, судя по всему, не скажется: уже в этом году фирма рассчитывает показать миру несколько электрических моделей и совершенно новый флагман.

Новое поколение Mercedes-Benz S-класса уже не раз успело засветиться перед фотошпионами, и сейчас компания внесла некоторую ясность в его будущее. В одном из публичных финансовых отчетов Mercedes-Benz спрятала намек на то, что флагманская модель дебютирует уже в этом году. Конкретная дата пока не названа, но по некоторым предположениям, это случится осенью — скорее всего, на выставке в Париже.

Официальных технических деталей тоже пока нет. Предполагается, что моторная гамма седана будет заметно электрифицирована — это подразумевает новая стратегия марки, предусматривающая увеличение «поголовья» гибридных моделей. Однако ранее сообщалось, что в новом поколении флагманский Mercedes-Benz все же сохранит двигатель конфигурации V12. Кроме того, седану уже пообещали совершенно новое поколение фирменного мультимедийного комплекса MBUX, а в конце нынешнего либо начале следующего года линейку фирмы пополнит электрическое альтер-эго седана с обозначением EQS.

Осенью же Mercedes-Benz организует премьеру серийной модификации своего самого компактного электрокара по имени EQA, пишет Motor1. При этом он станет не «зеленой» версией хэтча А-класса, как могло бы показаться из названия, а небольшим электическим кроссовером.

В целом же фирма рассчитывает в ближайшие годы вчетверо увеличить долю гибридных и полностью электрических моделей в объеме своих продаж. Любопытно, что батареи для этих моделей Mercedes-Benz будет производить самостоятельно и по всему миру — на девяти заводах, расположенных на трех континентах.

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АвтоВести



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В Mercedes намекнули на новый S-класс и другие модели

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