Освобождение Венгрии: МО рассекретило документы о взятии Будапешта

13.02.2020, 0:06, Новости дня

Министерство обороны к 75-летию освобождения Будапешта — эта дата отмечается 13 февраля — рассекретило ряд документов. В них — свидетельства жестокости немецких оккупантов и подробности ожесточённых сражений за венгерскую столицу. Узнать можно и о том, как Красная Армия — уже после освобождения города — помогала его восстанавливать.

108 дней и больше 80 тысяч погибших красноармейцев. Будапешт брали 2-й и 3-й украинские фронты при поддержке Дунайской флотилии. В одном из рассекреченных сегодня документов — план обороны столицы Венгрии — красноречивое свидетельство того, насколько важен был для немцев этот город.

Всего перед фронтом действовало 37 дивизий и бригад противника. Это были и немецкие и венгерские части. Венгерская промышленность, нефть, продовольствие имели решающее значение для Германии. И падение Будапешта – означало почти 100-процентное поражение старого союзника Гитлера.

"Венгерские войска участвовали в боевых действиях на Украине, на территории РСФСР, в районе Верхнего Дона под Воронежем. Оккупационный режим Венгрии, который был установлен в ряде территорий Советского Союза, был очень жестоким. Например, в Брянской области. Они не жалели никого – ни партизан, ни мирных жителей, ни детей", — отмечает Михаил Мягков, научный директор Российского Военно-исторического общества.

Впрочем, союзника немцы использовали, но не очень-то уважали. Гитлера мало интересовало мнение официального Будапешта. Бывший министр-президент Иштван Бетлен говорит: "Война Советскому Союзу была объявлена правительством Венгрии без санкций парламента, для нас нет никакого интереса в этой войне. Я категорически против". А вот материалы допроса адъютанта фашистского регента Хорти. "Оккупация Венгрии немцами означала разорение. Содержались войска целиком за счет Венгрии. Немцы демонстрируют свое пренебрежение к союзникам".

И не просто пренебрежение — население страны систематически подвергается жесточайшим издевательствам. Только в 1944 году немцы уничтожили почти шестьсот тысяч венгерских евреев.

"В клинике, в городе Пеште обнаружены в пяти комнатах подвального помещения и в двух комнатах на первом этаже свыше 500 трупов гражданского населения разного пола и возраста. В основном женщины и грудные дети. И большинство трупов анатомированы и пронумерованы", — рассказывает Виктория Каяева, главный документовед (по работе со СМИ и общественностью) центрального архива Минобороны РФ.

И вот, казалось бы, парадокс – когда Будапешт взяли, Красной Армии приказали относиться к местным порядкам с уважением. Максимально, как сказали бы сейчас, корректно. "Сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства. Венгерских порядков не ломать и советских порядков не вводить", — из Постановления Государственного комитета обороны №6803.

Еще до взятия Будапешта советское командование попыталось избежать жертв среди мирного населения – к немцам отправили парламентеров с предложением оставить город без боя. Но фашисты пошли на подлость. В рассекреченном немецком приказе — указание расстреливать русских переговорщиков.

Парламентёров немцы убили. Капитаны Николай Штайнмец и Илья Остапенко погибли смертью храбрых и были награждены орденами Отечественной войны I степени посмертно. Об этом свидетельствуют наградные листы.

После окончания Будапештской операции Красная Армия взялась помогать Венгрии. Разминирование, восстановление инфраструктуры, гуманитарная помощь. Только в июне 1945-го бургомистру венгерской столицы было передано, судя по отчетам, 3 тысячи тонн зерна, тысяча тонн сахара, 960 тонн соли и 250 грузовиков.