Российский борец Головин стал бронзовым призером чемпионата Европы

13.02.2020, 0:06, Новости дня

На чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме, завершились соревнования борцов греко-римского стиля. Россиянин Александр Головин стал обладателем бронзовой медали турнира в весовой категории до 97 кг.

В поединке за бронзу 24-летний спортсмен из РФ оказался сильнее представителя Чехии Артура Омарова со счетом 8:0. Чемпионом Европы стал армянин Артур Алексанян, победивший в финальной схватке Николоза Кахелашвили, выступающего за Италию.

В копилку сборной РФ борцы греко-римского стиля принесли три серебряные и две бронзовые медали чемпионата Европы.