Тысяча первая тайна озера Лох-Несс: в Штоландии сфотографировали загодчный скелет неизвестного существа

13.02.2020, 0:06, Новости дня

Никто не верит слухам о гибели Лох-Несского чудовища. Но вот доказательства. Скелет на песке. Неужели действительно — конец легенды?

Гигантский скелет змеевидной формы, множество позвонков и выступы, похожие на рога. Находка на побережье Шотландии, трактовкой которой сейчас заняты британские таблоиды. Останки обнаружили после недавнего урагана Кьяра — во время шторма ветер набирал сумасшедшую скорость. Ну, а выброшенное на берег существо тут же окрестили "таинственной морской тварью".

А дальше начались преположения, что бы это могло быть. Кто-то перебирал всех возможных обитателей глубин, ну а кто-то прямо сообщил о сенсации. Дескать, скелет принадлежит ни много, ни мало — знаменитому Лох-Несскому чудовищу. Неуловимому мифическому существу из самого глубокого озера Шотландии.

Как бы это ни казалось абсурдным, именно такую версию предложила своим читателям британская "Дэйли Мэйл". На странице издания — уже нечто вроде публичного виртуального прощания с Несси, которой многим явно будет не хватать.

Никаких видео. Только лишь фотография на фоне этого скелета. Пока интернет-пользователи гадают, специалисты обратили внимание на некоторые факты.

Озеро Лох-Несс находится в глуби Шотландии. А фотографию опубликовали жители главного портового городка Абердин, который отсюда в 140 километрах. Неужели чудовище путешествовало?

Отказываются верить в версию сторонников существования Несси декораторы. Ведь многие из них хорошо знают историю о том, как на озере во время съемок фильма про Шерлока Холмса еще в 60-е годы утонул муляж чудовища. Может быть, это он и всплыл?

"Можно из чего угодно сделать. Можно использовать гипс. Фанеру, сейчас полно разных материалов, можно слепить, отлить его, возможностей много, разных техник", — уверен Александр Рыбаков, художник-декоратор.

Много разных техник и у современных графистов. Фотография может быть обычным монтажом. А может быть реальной. Не похожа на подделку.

В интернете уже создают группы памяти Лох-Несского чудовища. Некоторые даже предлагают начинать сборы пожертвований. Ведь для Шотландии Несси — это не только легендарный сосед, но и бренд, благодаря которому здесь живут сотни семей. Водят экскурсии и рассказывают байки о том, как поколениями наблюдали за существом. Но, возможно, животное просто не любит папарацци.

Этим нечто похожим может оказаться обычный скелет кита. Таких фотографий в интернете очень много. Недавний сильнейший ураган в Европе спровоцировал не только наводнения и разрушения, но и возможно, вымыл кости погибшего млекопитающего из песка. А испугавшиеся туристы, зная легенду о Несси, подумали, что перед ними останки настоящего чудовища.