Проект резолюции по Ливии одобрен Совбезом ООН

13.02.2020, 0:06, Новости дня

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Предложенный Великобританией проект резолюции, призывающий, в частности, к соблюдению режима прекращения огня в Ливии и действующего в отношении этой страны оружейного эмбарго одобрен большинством членов Совета безопасности ООН: в поддержку документа выступили 14 стран, РФ воздержалась.

Вынесенный на голосование проект резолюции поддерживает решения прошедшей в январе 2020 года в Берлине конференции по Ливии и призывает противоборствующие стороны выразить приверженность продолжительному прекращению огня. Также в документе упоминается возможность международной операции по контролю над соблюдением режима прекращения огня на ливийской территории.

Как сообщалось, международная конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств прошла 19 января текущего года в Берлине. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня в Ливии и обязались воздерживаться от вмешательства в дела этой страны, напоминает "Интерфакс".

 



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Проект резолюции по Ливии одобрен Совбезом ООН

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