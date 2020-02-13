Ученые: Похожий на Землю спутник Сатурна провалил тест на инопланетную жизнь

13.02.2020, 0:04, Разное

Как известно, Титан является одним из самых больших спутников нашей Солнечной системы. Впрочем, космический объект также можно считать уникальным по нескольким причинам. Например, исследователи по-прежнему полагают, что здесь может находиться внеземная жизнь.

Речь идёт о единственном спутнике в Солнечной системе, обладающем плотной атмосферой. На Титане, как и на Земле, есть лужи жидкости на поверхности – в случае луны Сатурна — это ледяные озера углеводородов. Предполагалось, что в этом районе возникают сложные структуры, схожие с пузырьками со специальными свойствами. Дело в том, что в них находятся элементы, которые необходимы для жизни на нашей планете.

На Земле молекулы жирной кислоты – липидов, выглядят словно пузыри, образующие барьер вокруг клеток всех известных форм жизни.

Скорее всего, они являлись первым необходимым ингредиентом для развития жизни на планете. К сожалению, недавняя научая работа показала: азотосомы нежизнеспособны на Титане. Тем не менее, на спутнике все же может существовать жизнь, но не в такой форме, как исследователи предполагали совсем недавно.