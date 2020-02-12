На охрану Зеленского в Омане из госбюджета потратили более 74 тыс. грн – Управление госохраны

12.02.2020, 23:54, Новости дня

На командировку сотрудникам Управления госохраны, которые сопровождали президента Украины Владимира Зеленского и его семью в ходе его визита в Оман в январе 2020 года, выделили 74,3 тыс. грн. Об этом говорится в ответе УГО на запрос народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, который он опубликовал в Telegram 12 февраля.

В документе уточняется, что согласно закону «О государственной охране огранов государственной власти Украины и должностных лиц», сотрудники УГО обеспечивают безопасность главы государства и его семьи постоянно, а деятельность ведомства финансируется за счет средств госбюджета.

Проезд военнослужащих, которые были откомандированы с Зеленским в Оман, обошелся госбюджету в 59,5 тыс. грн, на суточные сотрудникам госохраны выделили 14,8 тыс. грн.

Государственное управление делами Украины сообщало, что не оплачивало расходов, связанных с пребыванием Зеленского в Омане, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами государственного авиационного предприятия «Украина».

5 января издание «Страна» сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги». «В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января.