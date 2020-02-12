Во «ВКонтакте» нашли фотографии застолья с участием осужденного за убийство Немцова

12.02.2020, 23:40, Разное

Во «ВКонтакте» в июле 2018 года появились фотографии застолья в иркутской исправительной колонии №3, на которых есть в том числе Заур Дадаев, который отбывает наказание по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Изображения обнаружило издание Scanner Project.

Фото: Ислам Ирон / «ВКонтакте»

Фото опубликованы на странице пользователя Ислама Ирона. Издание предполагает, что Дадаев мог в колонии пользоваться интернетом, потому что последний раз на его страницу в «Одноклассниках» заходили 8 июля 2018 года.

Фото: Ислам Ирон / «ВКонтакте»

Суд в Иркутске постановил перевести Дадаева по ходатайству начальника ИК-3 из колонии на три года в тюрьму, оставшийся срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Дадаев уже обжаловал это решение. Адвокат Шамсудин Цакаев говорил, что от него требуют назвать заказчиков убийства и поэтому «приписывают» нарушения.

Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Дадаева приговорили к 20 годам колонии в 2017 году, его признали исполнителем убийства. Остальные фигуранты дела получили от 11 до 19 лет. Организаторы и заказчики до сих пор не найдены.

Источник: Новая газета



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Во «ВКонтакте» нашли фотографии застолья с участием осужденного за убийство Немцова

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