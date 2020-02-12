Берлин ограничит тендеры на закупку вооружения для немецких фирм

12.02.2020, 23:30, Новости дня

Правительство Ангелы Меркель ограничит тендеры на закупку систем вооружений для немецких компаний — протекционистская мера канцлера Германии, которая ранее решительно выступала против подобных барьеров, передает Reuters.

До сих пор правительство ограничивало тендеры на подводные лодки для немецких оборонных компаний. Расширенная стратегия частично предназначена для повышения конкурентоспособности местного оборонного сектора.

Проект предусматривает, что, если немецкие оборонные подрядчики не будут соответствовать требованиям вооруженных сил Германии, будут объявлены тендеры для конкурентов из стран Евросоюза.

"Мы хотим укреплять и поддерживать развитие основных оборонных возможностей, которые имеют стратегическое значение как в Германии, так и в Евросоюзе", — сказал министр экономики Германии Питер Альтмайер.

Под давлением президента США Дональда Трампа Германия планирует достичь уровня расходов на оборону, согласованного военным альянсом НАТО, только к 2031 году, при этом цель 2024 года достигнута не будет.

Лидеры НАТО в 2014 году договорились увеличить расходы на оборону к 2024 году до 2% от объема ВВП своих стран.

Только у семи членов альянса в настоящее время достигают или превышают эту цель — у Соединенных Штатов, Великобритании, Греции, Польши и трех странах Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии.

Немецкая армия собирается объявить тендер на два танкера, которые по новым правилам будут построены немецкими верфями.