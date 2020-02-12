Путин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл

12.02.2020, 23:30, Новости дня

Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике РФ и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП РФ выше среднемирового уровня.

"Наша общая главная задача — сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики", — подчеркнул Путин.

Быстрый экономический рост станет основным условием повышения доходов российских семей, создания новых рабочих мест, положительных демографических изменений, успешного социального развития, которые необходимы России, сообщил президент.

ВВП РФ вырос в 2019 г. на 1,3%, при этом в IV квартале 2019 г. показатель увеличился на 2,3%. "В плюсе такой ключевой индикатор как индекс промышленного производства — 2,4% за прошлый год", — отметил Путин.

Производство сельхозпродукции выросло в 2019 г. на 4%, увеличился оборот в розничной торговле. Инфляция снизилась до 3%, "сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении", пояснил президент. Безработица находится на низком уровне — 4,6%.

По словам Путина, финансовые резервы РФ гарантируют запас прочности для экономики и финансовой системы страны. Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) превышает $125 млрд, объем международных резервов РФ — $560 млрд. Все это снижает чувствительность экономики РФ к перепадам на мировом рынке и обеспечивает макроэкономическую стабильность.

Основная задача — запустить новый инвестиционный цикл, рост инвестиций должен составить не ниже 5%, а лучше 5-7% в год, подчеркнул Путин и добавил, что рассчитывает на совместную работу правительства и Банка России.

Даже 1% роста инвестиций — это и новые рабочие места, и обновленные рабочие места, и дополнительный спрос на квалифицированные и профессиональные кадры с достойной зарплатой, сообщил Путин.

В этой связи все заявленные социальные и инвестиционные планы необходимо обеспечить финансированием в полном объеме. "Здесь тоже ничего нового нет", — заключил президент.