Правительство одобрило решение выкупить акции Сбербанка, принадлежащие Банку России

12.02.2020, 23:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Правительство приняло решение выкупить акции Сбербанка, принадлежащие Банку России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом. Правительство 13 февраля рассмотрит соответствующий законопроект.

"Для нас вчера был очень важный день. Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций — 50% плюс одна акция — от Банка РФ правительству", — отметил Греф. Новость хорошо воспринята инвестиционным сообществом. "Мы увидели вчера рост наших акций, почти на 1% выросли обыкновенные акции, более чем на 2% выросли привилегированные акции", — пояснил Греф и добавил, что инвесторам понятны мотивы продажи, и они поддерживают такую передачу акций.

Согласован план действий, который в короткий срок "взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров", подчеркнул Греф.

"Очень важно, что нас передают в Фонд национального благосостояния. Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния", — отметил Греф.

Дивидендная доходность у Сбербанка такова, что ФНБ получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, сообщил глава Сбербанка.

В свою очередь Мишустин напомнил, что электронные услуги и разработки Сбербанка используют для построения цифровой платформы государства.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Правительство одобрило решение выкупить акции Сбербанка, принадлежащие Банку России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Российский ученый поддержал идею церкви о проведении антиалкогольных уроков в школе

11.12 / Премьер Франции объявил о повышении пенсионного возраста до 64 лет

22.01 / Московская биржа открылась ростом

29.01 / Путин помиловал Нааму Иссахар

10.02 / Бывший мэр Тбилиси приговорен к трем годам за растраты

31.01 / Отрезанный ломоть. Как коронавирус изолирует Китай от мира

22.01 / Названа зарплата Зеленского за 2019 год

25.12 / Новые ноутбуки Dynabook X-Series дебютируют на выставке CES 2020

10.02 / Российский миллиардер подарил МОК рукопись олимпийского манифеста стоимостью в $8,8 млн

02.12 / Перечислены российские города с аномальной погодой в декабре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика