Житель Японии возрастом 112 лет признан старейшим мужчиной на планете

12.02.2020, 23:30, Разное

Житель Японии Титэцу Ватанабэ возрастом 112 лет получил звание самого старого мужчины на планете. Его включили в Книгу рекордов Гиннесса после смерти предыдущего держателя почетного титула, который тоже был японцем.

Нонака Масадзо скончался в конце января прошлого года, прожив 113 лет. Титэцу Ватанабэ живёт на территории региона Ниигата. Японец родился 5 марта 1907 года.

При этом среди женщин самой старой признана Канэ Танака. Японка 5 января отметила 117-летие. Она также считается самым старым человеком на Земле. В прошлом году количество жителей Японии возрастом свыше 100 лет впервые смогло пересечь планку в 70 тысяч человек.