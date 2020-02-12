NASA в третий раз попробует записать «звуки жизни» на Марсе

12.02.2020, 23:30, Разное

Сотрудники национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA в третий раз попробуют записать «звуки жизни», предположительно имеющиеся на Красной планете. С этой целью на космический объект отправят миссию под названием «Марс-2020», имеющую усовершенствованный набор приборов, в том числе и микрофон.

Предыдущие две попытки записать «звуки жизни» на Марсе предпринимались космическим ведомством, относящимся к федеральному правительству США и подчиняющимся непосредственно американскому президенту, когда осуществлялся полёт Mars Polar Lander/Deep Space 2, претерпевшего крушение на поверхности небесного тела в 1999 году, и отправка на планету в 2008 году Phoenix Lander, но тогда микрофон не смогли задействовать из-за возникших проблем с электроэнергией.

Миссию «Марс-2020» оснастят микрофоном входа, спуска и посадки. Устройство сможет улавливать звуки, которые будут генерироваться спуском модуля EDL чрез атмосферу Красной планеты. Записанные звуки добавятся к полноцветной видеозаписи, отснятой камерами марсохода. Благодаря этому зрители впервые ощутят, как выглядит и звучит процесс высадки на Марс.