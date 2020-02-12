Лекарства от Эболы и ВИЧ применили для борьбы с коронавирусом

12.02.2020, 23:26, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность применения лекарств от Эболы и ВИЧ против нового коронавируса, сообщила помощник генерального директора ВОЗ Мари Поль Кини.

«Что касается лекарств, которые были протестированы или тестируются, это комбинация ритонавира и лопинавира, которая была бы замечательной, если бы сработала, потому что это формула для лечения ВИЧ. Так что это будет доступное лекарство. Но мы еще не знаем результатов, и надо подождать несколько дней или недель», – цитирует Мари Поль Кини РИА «Новости».

Эксперт добавила, что еще одно экспериментальное лекарство, которое проходит тесты – это ремдезвир, производства Gilead Sciences, который эффективно показал себя против Эболы.

«Но Эбола отличается от коронавируса. И оно может иметь больший успех против коронавируса. Но надо подождать несколько недель, чтобы увидеть, насколько оно эффективно», – отметила помощник генерального директора ВОЗ.

Ранее в среду ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Китае.

По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.