Мнение: О крупном обломе малого бизнеса

12.02.2020, 23:22, Разное

Напёрстки, одно слово – напёрстки!

Ну и напёрсточники, к тому же…

В общем, не успели российские предприниматели вздохнуть с надеждой, узнав о готовности нового правительства Михаила Мишустина, бывшего мытаря, кстати, действовать в их отношении «не кнутом, а пряником», как…

Были жестоко разочарованы.

Суть вот в чём. Накануне со ссылкой на неназванных федеральных чиновников прошла обнадёживающая информация, что кабинет министров якобы обсуждает идею поэтапного снижения страховых взносов, которые де-факто являются налогом на фонд оплаты труда. Новость об этом первыми озвучили «Ведомости». По их данным, в правительстве рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с нынешних 30% до 23–25%, но регрессия для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена.

Мысль о таком манёвре представляется вполне здравой. Ведь он мог бы привести к обелению рынка труда, повышению доходов населения и преодолению стагнации экономики, чьей глубокой проблемой является слабый внутренний спрос. А его слабость как раз и обусловлена невысокими en masse зарплатами.

Но и для бизнеса, особенно малого, такой подход – как отдушина. Ведь там, как правило, расходы на труд занимают весомую долю в себестоимости. Особенно, если вести речь о внедренческих, туристических, рекламных или консалтинговых фирмах (для первых двух с 1 января закончились льготы, кстати). Да и для ИП это благо.

Причём раньше аналогичный манёвр уже обсуждался. В правительстве Дмитрия Медведева рассматривали как вариант пойти снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18% до 22%. Но в итоге провели только половину размена – повысили НДС до 20%, чтобы оплатить национальные проекты президента Владимира Путина. А вот снижения нагрузки на труд #бизнес так и не дождался.

Не дождётся этого он и при новом премьере, похоже.

Правительство России не планирует и не обсуждает снижение ставок страховых взносов, которые работодатель отчисляет за каждого сотрудника в Пенсионный фонд, фонд ОМС и фонд соцстрахования. Об этом в среду заявил новый глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.По его словам, ставка «налога на труд», которая составляет 30%, останется неизменной.

«Мы базируемся на страховой модели, и прежде чем поднимать вопрос о снижении ставок страховых взносов, мы должны исходить из тех обязательств, которые сформированы в рамках Фонда страхования и в рамках Пенсионного фонда, и в рамках Фонда обязательного медицинского страхования», – объяснил такую линию министр. «Я вас уверяю, что никто в правительстве на сегодняшний день не ставит вопрос относительно снижения всевозможного рода страховых обязательств, которые предусмотрены действующим законодательством», — добил он последние надежды.

И #бизнес выдохнул с разочарованием.

То есть, по сути-то ничего не изменилось. Но как ни крути, а осадок остался…

И вот как с таким консервативным правительством поднимать и ускорять экономику?