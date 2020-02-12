Производство электрических микроавтобусов Volkswagen начнётся в Германии в 2022 году

12.02.2020, 23:21, Разное

Крупный немецкий автопроизводитель Volkswagen продолжает реализацию плана по электрификации своей продукции, и в рамках него в 2020 году начнётся производство электрических микроавтобусов. Они пополнят линейку электрокаров, которая состоит из хэтчбека ID.3 и внедорожника ID.4.

Разрабатываемый электрокар представляет собой фургон. Базой для него станет концепт-модель Buzz, которую презентовали в 2017 году. Микроавтобус сделают глобальной моделью, его будут реализовывать на разных мировых автомобильных рынках.



Информацию о выходе атвоновинки подтвердил глава американского подразделения Volkswagen Йохан де Нисшен.

Однако представитель компании не стал озвучивать официального наименования транспортного средства.