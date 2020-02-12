Ученые: Заболевание десен может быть связано с риском инсульта

12.02.2020, 23:21, Разное

Недавние исследования подтвердили вероятность возможного инсульта, вызываемого болезнью десен. Впрочем, специалисты по-прежнему не могут точно назвать причинно-следственную связь между этими событиями.

Напомним, что при болезни десен возникает хроническая инфекция, которая, скорее всего, играет одну из важных ролей в развитии атеросклероза, а также закупоривании артерий. В итоге эксперты захотели обнаружить связь между инсультом, вызванным атеросклерозом сосудов головного мозга и недугом десен. Ученые проанализировали историю болезней более 250 пациентов со средним возрастом почти в 65 лет. Все они в свое время столкнулись с инсультом. Оказывается, испытуемые, страдающие в свое время от болезни десен, в 3 раза чаще сталкивались с инсультом.

Кроме того, их мозговые артерии были выраженно сужены. Дальнейшее исследование специалистов будет связано с тем, поможет ли лечение заболевания десен уменьшить вероятность инсульта.