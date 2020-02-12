Готье назвал Вассермана самым красивым человеком в РФ

12.02.2020, 23:21, Разное

Жан-Поль Готье стал участником проекта «Осторожно, Собчак», в котором назвал Анатолия Вассермана наиболее красивым человеком в РФ. По мнению французского кутюрье, особенно хорошо удался образ Рамзана Кадырова.

«Он забавный. Тут есть нечто театральное и абстрактное», — отметил Готье.

Среди женщин из предложенного списка он отдал предпочтение Валентине Петренко. Кутюрье понравилось, что политику безразлична реакция других на собственный внешний вид. Сергея Зверева Жан-Поль Готье назвал «жертвой моды». При этом похвалил корону стилиста. Анатолий Вассерман получил высокую оценку за самобытность и очень довольный вид.