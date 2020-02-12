Готье назвал Вассермана самым красивым человеком в РФ

12.02.2020, 23:21, Разное

Жан-Поль Готье стал участником проекта «Осторожно, Собчак», в котором назвал Анатолия Вассермана наиболее красивым человеком в РФ. По мнению французского кутюрье, особенно хорошо удался образ Рамзана Кадырова.
«Он забавный. Тут есть нечто театральное и абстрактное», — отметил Готье.

Среди женщин из предложенного списка он отдал предпочтение Валентине Петренко. Кутюрье понравилось, что политику безразлична реакция других на собственный внешний вид. Сергея Зверева Жан-Поль Готье назвал «жертвой моды». При этом похвалил корону стилиста. Анатолий Вассерман получил высокую оценку за самобытность и очень довольный вид.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Готье назвал Вассермана самым красивым человеком в РФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Мнение: Письмо: «Пытаюсь держать покер-фейс»

15.12 / Мнение: Грета против режима, дорогое немецкое электричество и прожорливые солнечные панели

22.01 / Придется защищаться: в России из-за аномально теплой зимы проснулись клещи

09.02 / Мнение: Наступление в Идлибе. 08.02.2020

05.12 / Курс рубля укрепляется на фоне резкого роста цен на нефть

15.01 / Мнение: «Боинг» в поисках дна

11.12 / Экс-глава МВД России Анатолий Куликов рассказал о начале 1-й Чеченской войны

30.12 / В США сом разбил лобовое стекло Lexus при падении с неба

03.02 / Мнение: «Философоский пароход» писателя Стомахина

11.12 / Сребреница

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика