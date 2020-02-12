Республиканцы бойкотировали слушания в Комитете по разведке Палаты представителей

12.02.2020, 23:14, Новости дня

Республиканцы в Комитете по разведке Палаты представителей решили бойкотировать намеченные на среду слушания по вопросам технологий и национальной безопасности – первое публичное заседание комитета после расследования по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.

Демократ Джим Хаймс заявил, что в среду утром получил письмо, в котором сообщается, что республиканцы не явятся на слушания, поскольку они не согласны с приоритетами комитета и считают заседание «рекламным ходом».

Помощники республиканцев Девина Нуньеса, который является высокопоставленным членом Комитета по разведке, и Криса Стюарта, который состоит в Подкомите по стратегическим технологиям и передовым исследованиям, пока не дают комментариев.

Слушания, на которых выступили эксперты по разведке и технологиям, были посвящены взаимоотношениям между американским разведсообществом и частным сектором на фоне появления новых технологий.

Хаймс принес извинения свидетелям и продолжил заседание. «Мы постараемся извлечь максимальную пользу из этого заседания… и сделать то, что нам поручено американским народом», – отметил он.

Напомним, 5 февраля Сенат оправдал Трампа по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса. Голоса сенаторов разделились по партийной линии.

Разбирательство в Сенате состоялось после расследования в Палате представителей, которым руководил Комитет по разведке. Глава комитета демократ Адам Шифф возглавил команду обвинителей в рамках разбирательства.