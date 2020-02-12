Мнение: Виновник только Рафик?

12.02.2020, 23:13, Разное

В Тюмени уволили со службы 32-летнего следователя областного управления СКР Рафика Аглиуллина (на снимке). С формулировкой «за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России».

А присягу Рафик нарушил, когда «накрыл поляну» по случаю присвоения ему звания майор.

И в интернет попало видео, где звучит «Жизнь ворам» и «АУЕ».

Рафик, может, и невиновник. Но уволили его правильно. Но мне не понятно, почему уволили только его?

На запись попали и другие персонажи, которых ничуть не покоробило «Жизнь ворам, АУЕ!»…. Это, к примеру, начальник отдела по борьбе с оргпреступностью областного управления МВД Алексей Ушатый, его заместитель — Артур Рузеев, какой-то судья, какой-то прокурор…

Их-то почему не увольняют за терпимое отношение к лозунгам «Жизнь ворам» и «АУЕ»?

На снимке: Рафик Аглиуллин. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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Мнение: Виновник только Рафик?

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