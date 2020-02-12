В Харьковской области пес напал на четырехлетнего ребенка, мальчик не выжил – полиция

12.02.2020, 23:06, Новости дня

12 февраля в одном из сел Красноградского района Харьковской области ротвейлер выбежал из вольера и напал на четырехлетнего ребенка, в результате полученных травм мальчик умер, сообщила пресс-служба полиции региона. 

«Предварительно установлено, что жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось», – сказано в релизе. 

Родные мальчика рассказали правоохранителям, что трехлетнего собаку семья приобрела около трех недель назад. По их словам, за это время агрессивного поведения животное не проявляло.

Правоохранители открыли уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса – «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Харьковской области пес напал на четырехлетнего ребенка, мальчик не выжил – полиция

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