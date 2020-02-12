Шоссе Алеппо-Дамаск полностью освобождено от террористов

12.02.2020, 23:06, Новости дня

Министерство обороны РФ сообщило, что связывающее северную столицу Сирии Алеппо с южными городами страны — Хамой, Хомсом и Дамаском — шоссе М5 полностью освобождено от террористов.

По информации руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова, после установления контроля над участком международной трассы была создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года, и это позволит ускорить восстановление мирной жизни в Сирии, передает ТАСС.

Одновременно в российском оборонном ведомстве опровергли существование массовых потоков беженцев из идлибской зоны деэскалации, подчеркивая, что такие сообщения не имеют под собой фактической основы. В настоящее время значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы.