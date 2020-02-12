Шоссе Алеппо-Дамаск полностью освобождено от террористов

12.02.2020, 23:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Министерство обороны РФ сообщило, что связывающее северную столицу Сирии Алеппо с южными городами страны — Хамой, Хомсом и Дамаском — шоссе М5 полностью освобождено от террористов.

По информации руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова, после установления контроля над участком международной трассы была создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года, и это позволит ускорить восстановление мирной жизни в Сирии, передает ТАСС.

 

Одновременно в российском оборонном ведомстве опровергли существование массовых потоков беженцев из идлибской зоны деэскалации, подчеркивая, что такие сообщения не имеют под собой фактической основы. В настоящее время значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Шоссе Алеппо-Дамаск полностью освобождено от террористов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Воевавший за боевиков Лусварги находится на подконтрольной «ДНР» территории – адвокат

05.01 / Коалиция во главе с США приостановила операцию в Ираке

06.12 / Автоновости: Абонплаты не будет: Apple CarPlay для BMW стал дорогим, зато пожизненным

09.01 / В Крыму отреагировали на отказ президента Эстонии от подаренного вина

16.01 / Германия заявила об ослаблении внимания США к Европе

27.01 / Газпром поставил по «Турецкому потоку первый миллиард кубометров газа

29.01 / СБУ инициирует реабилитацию 53 участников украинского движения сопротивления

06.12 / «Запрет на ведение блога в интернете не должен помешать Егору Жукову работать в СМИ» — адвокат

24.01 / Die Presse — помочь «потушить пожар» Австрия призвала «жертв российского кибершпионажа»

01.02 / Эксперты дали рекомендации по использованию медицинских масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика