«Укрзалізниця» планирует потратить 86 млн грн на консультантов

12.02.2020, 23:06, Новости дня

Компания «Укрзалізниця» ищет себе консультантов. Об этом 12 декабря LIGA.net сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Мы объявили конкурс на консалтинг и выбираем консультанта. Кроме Deutsche Bahn в нем может участвовать еще много консультантов. Я знаю, что свои услуги готовы предложить компаний семь», – рассказал он.

Объявление размещено в системе электронных закупок Prozorro, ожидаемая стоимость услуг – 86 млн грн. Компания ищет минимум 10 консультантов с опытом внедрения проектов по повышению операционной эффективности железных дорог. Кандидаты должны владеть украинским или русским языком.

Отвечая на вопрос, откуда взялась сумма в 86 млн грн, так как ранее озвучивалась цифра в €1,5 млн, министр пояснил, что €1,5 млн предлагал Deutsche Bahn.

«Сейчас речь идет о более широком сотрудничестве. Что-то могут взять на себя Deutsche Bahn, что-то другие компании. У Deutsche Bahn экспертиза широкая, но не по всем направлениям… Может быть консорциум. Какая цифра будет по итогам торгов и почему она так рассчитывалась, не могу сказать – это компетенция «Укрзалізниці», – подчеркнул Криклий.

Известно, что «Укрзалізниця» привлекла к поиску и отбору кандидатов на должность главы компании международную компанию “Бойден Украина». Ее услуги обойдутся в 837,5 тыс. грн.

5 февраля в Киеве «Укрзалізниця» подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Deutsche Bahn. Как отметили в пресс-службе правительства, ожидается еще одно соглашение между Deutsche Bahn и «Укрзалізницею». Оно определит план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и будет содержать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

Немецкая Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.