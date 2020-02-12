Помощница Юлии Началовой «продаёт письма» отца к певице

12.02.2020, 23:04, Разное

Анна Исаева, помощница Юлии Началовой, на странице своего аккаунта в Instagram «продаёт письма», адресованные умершей певице. Речь идёт о книге, составленной из откровений родственников артистки, включая её отца.

Большая часть небиографического сборника была создана Виктором Началовым. Теперь книга доступна к покупке за 437 рублей. Она включает эксклюзивные материалы о жизни Юлии Началовой, перенесённых ею потрясениях и позиции родственников по данным вопросам.

В одном из «писем» отец Началовой поделился историей о слезах певицы, которые пошли во время её пребывания в коме. Врачи боролись за жизнь знаменитости, однако спасти её не смогли. Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года.