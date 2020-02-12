Финалистка шоу «Голос» Ксана Сергиенко проходит реабилитацию после перелома ноги

12.02.2020, 23:04, Разное

Автор-исполнитель, киноактриса и финалистка вокального шоу «Голос» Ксана Сергиенко в одном из недавних интервью пояснила о полученном перед новогодними праздниками переломе ноги. Сейчас артистка ещё проходит реабилитацию, но к марту планирует полностью восстановиться и выступить на запланированных ранее концертах в Москве и Санкт-Петербурге.
Незадолго до Нового года, выступая перед зрителями в городе на Неве, Ксана Сергиенко получила серьёзный перелом ноги, а потому «горячую» для большинства артистов пору вынуждена была провести дома, нанося визиты в клинику. Из-за травмы певица отменила концерт в США и несколько выступлений в столице, однако не очень расстроена, так как несмотря на отрицательные стороны, находит в вынужденном «отдыхе» и положительные моменты. К примеру, Сергиенко наконец закончила несколько песен, привела в порядок «мысли и проекты».

На данное время Ксана Сергиенко уже может обходиться без помощи друзей и передвигаться самостоятельно, хотя и делает это пока с трудом. В ближайшем будущем реабилитация закончится, а сейчас певица с огромной благодарностью говорит о врачах, в буквальном смысле делающих «волшебство», благодаря чему она снова сможет встать на ноги и продолжить заниматься творчеством.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Финалистка шоу «Голос» Ксана Сергиенко проходит реабилитацию после перелома ноги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Названа самая опасная диета

15.01 / Путин предложил выплачивать материнский капитал при появлении первенца

22.01 / Александра Емельяненко арестовали на 7 суток за пьяный дебош

09.02 / Электронные визы и упрощение визового режима особенно выгодны российским спецслужбам

14.01 / Ученые сделали первый шаг к созданию противоядия от укуса индийской кобры

05.01 / Диетолог рекомендует способы избавления от целлюлита

13.12 / Маруся Звиробий отреагировала на «план» ее убийства фигурантами дела Шеремета: видео

20.12 / Мнение: Сквозняки из окон Овертона

16.12 / В Петербурге подросток на Mercedes попал в ДТП

22.12 / «Идея фикс»: Прилепин высказался о желании создать в Крыму «другую Россию»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика