Финалистка шоу «Голос» Ксана Сергиенко проходит реабилитацию после перелома ноги

12.02.2020, 23:04, Разное

Автор-исполнитель, киноактриса и финалистка вокального шоу «Голос» Ксана Сергиенко в одном из недавних интервью пояснила о полученном перед новогодними праздниками переломе ноги. Сейчас артистка ещё проходит реабилитацию, но к марту планирует полностью восстановиться и выступить на запланированных ранее концертах в Москве и Санкт-Петербурге.

Незадолго до Нового года, выступая перед зрителями в городе на Неве, Ксана Сергиенко получила серьёзный перелом ноги, а потому «горячую» для большинства артистов пору вынуждена была провести дома, нанося визиты в клинику. Из-за травмы певица отменила концерт в США и несколько выступлений в столице, однако не очень расстроена, так как несмотря на отрицательные стороны, находит в вынужденном «отдыхе» и положительные моменты. К примеру, Сергиенко наконец закончила несколько песен, привела в порядок «мысли и проекты».



На данное время Ксана Сергиенко уже может обходиться без помощи друзей и передвигаться самостоятельно, хотя и делает это пока с трудом. В ближайшем будущем реабилитация закончится, а сейчас певица с огромной благодарностью говорит о врачах, в буквальном смысле делающих «волшебство», благодаря чему она снова сможет встать на ноги и продолжить заниматься творчеством.