Вера Брежнева об отношениях с Константином Меладзе: «Муж иногда балует меня блюдами грузинской кухни»

12.02.2020, 23:04, Разное

Известная поп-исполнительница, киноактриса и телеведущая Вера Брежнева в одном из недавних интервью пояснила об отношениях с супругом — продюсером Константином Меладзе. Певица признаётся, что дома практически никогда не готовит, а вот муж иногда балует её блюдами грузинской кухни.
Вера Брежнева говорит, что нередко встречается со слухами относительно своей семьи. К примеру, некоторые утверждают, что замуж за Константина Меладзе певица вышла не по любви, а по расчёту. Однако эта «теория» далека от действительности, так как экс-участница группы «ВИА Гра» зарабатывает достаточно, поэтому её саму можно было бы причислить к «богатым и желанным невестам». Брежнева признаётся, что постоянные гастроли, концерты и поездки не дают ей много времени проводить с семьёй, поэтому изредка выпадающие возможности побыть всем вместе ценятся особенно. В эти редкие моменты певица не тратит время на быт и приготовление пищи, а Константин Меладзе может сделать жене приятно и побаловать её чем-нибудь из грузинской кухни, готовя самостоятельно.

Профессиональная востребованность и занятость не позволяет певице следить за домом, а потому в семье Веры Брежневой и Константина Меладзе, к примеру, уборкой занимается помощница. В ходе беседы знаменитость также опровергла бытующее мнение о том, что артисты дома ходят в «особенных» нарядах. Певица заметила, что сценические костюмы у неё хранятся отдельно, а в обычной жизни она предпочитает носить удобную повседневную одежду, но никак не вечерние платья, информирует «Teleprogramma».



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Вера Брежнева об отношениях с Константином Меладзе: «Муж иногда балует меня блюдами грузинской кухни»

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