Мнение: Крутое пике, так ли мал наш экономический рост и бедность из-за низкой безработицы

12.02.2020, 22:55, Разное

1. Можно лишь удивляться упорству и мастерству комментаторов, которые в ответ на любые положительные новости о России продолжают писать реплики в духе «всё пропало», «экономика падает», «продолжаем нищать». Читатель lrlay777 сравнивает бесконечную песнь Свидетелей Гибнущей России с сюжетом знаменитого сериала 1990-х:

https://olegmakarenko.ru/1784520.html?thread=727968968#t727968968

Я уже сорок с лишним лет живу, и за последние 35 лет, как вообще помню окружающий мир, не помню того периода, когда бы вокруг не говорили и не писали, что народ все беднеет и беднеет… Вот не помню, чтобы хоть один год был, в который бы не ворчали, что всё хуже и хуже! При Горбачеве – беднели, при Ельцине – беднели. При Путине продолжают беднеть и беднеть…

Прямо напоминает старый комедийный сериал «Крутое пике», в котором самолет падал на протяжении 300 серий.

https://www.youtube.com/watch?v=wpXzABnGqSE

Учитывая, какой большой промежуток времени мы беднеем, можно предположить, что тридцать лет назад у каждого были яхты и виллы на лазурных берегах. А иначе бы просто высоты не хватило народу, чтобы так долго в пропасть нищеты лететь.

Пожалуй, если пытаться воспринимать этот комедийный сериал всерьёз, то он был куда более актуален в 1990-е годы, когда экономика и уровень жизни действительно были очень низки.

Продолжая это сравнение, нельзя не отметить, что сериал оказался пророческим (далее будет спойлер): в последней серии герои выкинули с борта террориста и смогли приземлить самолёт, а затем тут же взлетели:

https://www.youtube.com/watch?v=d6fRFuPWbyE

Точно так же российская экономика после тяжёлого приземления в 1998 году снова взмыла вверх при премьере Примакове и президенте Путине.

2. Так уж ли мал был экономический рост России при прежнем правительстве? На этот и другие вопросы отвечает профессор Александр Скоробогатов в интервью Business FM:

https://asskorobogatov.livejournal.com/42376.html

Максим Морозов: В укор смененному правительству ставили, что темпы роста были примерно 1,5% в год. Это никого не устраивало. Каким тогда должен быть рост ВВП для развития, которое отвечает современным вызовам?

Александр Скоробогатов: Я вообще не вижу проблемы даже в росте 1,5%. Почему, бывает, говорят, что это так плохо, так мало, что это ниже среднемировых? Во-первых, если мы берем среднемировые темпы, здесь нужно иметь в виду, то есть среднемировые темпы около 3%, что основной вклад вот в эту цифру делают две громадные экономики: Китай и Индия. Но, на самом деле, это просто две страны. Уберите эти две страны из мирового ВВП, и цифра будет совершенно другая. Дальше, можно сравнить по темпам роста нас с просто Европой и с Японией. Они давно растут, там, в районе 1%, 1,5%, кто-то меньше процента, и ничего. Они так живут в таком режиме уже достаточно давно, и никто с голоду там не умер, живут вроде бы нормально.

3. Хотя мы с вами понемногу растём, а вовсе никуда не падаем, проблемы, разумеется, всё же есть. Зарплаты в России и вправду могли бы быть куда выше нынешних. Но в экономике всё имеет свою цену, и нельзя просто так пожертвовать социальной стабильностью.

При рекордно низкой безработице, наблюдающейся в последние годы, стимулы для повышения зарплат крайне слабы:

https://lenta.ru/news/2020/01/29/salaries/

В низкой безработице в России нашли подвох — она может сопровождаться низкими зарплатами населения, считают авторы аналитического Telegram-канала Райффайзенбанка Focus-Pocus.

Авторы ссылаются на данные Росстата, согласно которым уровень безработицы в России находится вблизи исторических минимумов — на уровне 4,5 процента. «Однако, как мы полагаем, высокая занятость сопровождается низкими зарплатами, что в результате даёт существенную экономию на оплату труда компаний», — говорится в сообщении. <…>

По их словам, в России наблюдается рост числа людей, работающих неполный день, что также негативно сказывается на общих показателях уровня зарплат.

Кроме того, в такой ситуации у значительной части сотрудников мало стимулов работать качественно, улучшать свои навыки или вообще держаться за рабочее место — ведь найти новую работу будет достаточно легко.

Разорвать порочный круг непросто, в том числе потому, что рост безработицы грозит падением потребления и замедлением экономики – либо необходимостью наращивать пособия, вместо того, чтобы инвестировать бюджетные средства в новые производства и развитие инфраструктуры.

Поэтому пока что государство делает ставку именно на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест путём реализации мегапроектов, а также на стимулирование малого и среднего бизнеса, который по идее, должен создавать места с высокими доходами как минимум для самих предпринимателей.