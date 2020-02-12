Русская художница знакомит жителей Бронкса с современным концептуализмом

12.02.2020, 22:52, Новости дня

Молодой отец с сынишкой остановились у огромных окон галереи на первом этаже здания Арт-центра Бронкс-ривер (BRAC) на Ист-Тремонт-стрит в Бронксе, заинтересовавшись необычными инсталляциями, и вошли внутрь. Вскоре их примеру последовали две женщины средних лет.

Здесь, в самом сердце Бронкса, в эти дни проходит необычная выставка. Родившаяся в Украине американская художница-концептуалист и куратор выставок Ирина Данилова в содружестве с мужем, видным ученым-химиком Хайрамом Леви (Hiram Levy) представила работы, входящие в ее «Проект 59».

Этот беспрецедентный арт-проект, отмечающий 25-летие, использует обычную цифру как предлог для креативного осмысления мира в мультимедийных интерпретациях.

На неизбежные вопросы из серии «а почему именно 59?» отвечает одна из работ Даниловой – «А почему бы и нет?».

Топография и типография

Ирина Данилова родилась, выросла и закончила художественный институт в Харькове, жила и работала в Москве, а в начале 90-х эмигрировала в США и закончила аспирантуру в Институте визуальных искусств (SVA) в Нью-Йорке. Живет в Бруклине. Ее работы демонстрировались в США (Нью-Йорке, Миннеаполисе, Кливленде, Атланте), России, Украине, Германии, Болгарии, Италии, Израиле, Исландии. В 2010 году она приняла участие в первом Уральском промышленном биеннале современного искусства в Екатеринбурге. В 2012 году некоммерческая гуманитарная организация Vilcek Foundation, отмечающая призами заслуги иммигрантов в сфере искусства и наук, назвала ее художником года. Ее работы выставлялись в Москве, в Центре современного искусства и галерее «Риджина».

Как рассказала Ирина, проект поначалу был рассчитан на один год, а именно на 1995-й, когда она училась в аспирантуре. «59» – это перестановка двух последних цифр года. Но потенциальную емкость проекта она тогда явно недооценила. Он продолжается и по сей день, причем ретроспективная выставка в Бронксе смогла вместить только часть инсталляций и арт-объектов.

Одна из самых «энергоемких» инсталляций, занимающая почти целиком одну из стен большого зала, называется «Рисунки городов» (2009 -2015) и имеет подзаголовок «Где топография встречается с типографией».

Мы видим «технологичные» следы движения автомобиля Ирины и Хайрама по определенному маршруту в 59 городах США и других стран. Они «нарисованы» навигаторами движения, скопированы, увеличены и смонтированы для инсталляции. Траектория движения автомобиля по улицам и хайвеям разных городов воспроизводит абрис цифры 59.

Данилова исследует контуры их путешествий в каждом городе и утверждает, что в некоторых случаях полученный таким образом стиль шрифта цифры 59 отражает специфику соответствующего города. Так, абрис Мюнхена напоминает ей бюргера с кружкой пива, силуэт цифры в Детройте похож на автомобильную шестеренку, в Милане он напоминает романский стиль, а в Цюрихе – готический.

«Мы с Хайрамом делали скриншоты нашего маршрута, а потом соединяли их в инсталляцию, – рассказала Ирина. – Фактически это сравнительное изучение городской топологии и историческое исследование геосоциального планирования, строительства и коммуникаций. Я занимаюсь художественной деятельностью как наукой. Сейчас мы заняты подобным же проектом, только теперь движемся по городским улицам не в автомобиле, а пешком».

На земле, в воде и воздухе

Прежде чем испытать параметры «Проекта 59» в водной и воздушной средах, Ирина решила опробовать земную твердь. Она вспоминает, как в 1996 году нашла на карте точку пересечения 59-го меридиана с 59-й параллелью и спустя какое-то время отправилась туда на прогулку. Прогулка оказалась продолжительной (11 часов) и нелегкой – ведь эта точка находится на Урале, в безлюдной тайге.

«Национальный и географический проект». 1996, 2000.

Затем Ирина решила нырнуть на глубину 59 футов (приблизительно 20 метров). Перформанс проходил в Роклэнде, штат Мэн, 25 декабря 1998 года. Это была единственно доступная дата, день Рождества, когда владельцы старенького судна, русскоязычные ребята, не были заняты собиранием морских ежей. Ирина облачилась в термокостюм для водолазов – вода была очень холодная. Никакой подготовки не было, только короткий инструктаж. Самодельным способом с привязанной гирей замерили глубину. Она прыгнула, зажмурившись. «Спускаться вниз на дно было нелегко, – вспоминает Ирина, — но после этого было потрясающее медленное всплытие назад к свету».

В августе прошлого года настал черед «покорения воздушного пространства». Ирина выпрыгнула из самолета над штатом Пенсильвания, на пару с инструктором Тони, опытным профи, и пролетела с ним в свободном падении несколько миль до спасительного раскрытия парашюта, зафиксировав по ходу падения высоту в 5900 футов. Фотографировал «зачетный» прыжок сам инструктор Тони, у которого на руке была закреплена фотокамера. Искусство требует не только жертв, но и подтверждений.

Флаги, галстуки и все прочее

Ирина Данилова объясняет, что в «Проекте 59» есть множество разнообразных коллекций, так или иначе связанных с этой цифрой.

Как и миллионам американцев, ей в почтовый ящик кладут тонны рекламных листовок и брошюр. Из фрагментов джанк-мейла, в которых фигурировала искомая цифра, Ирина составила коллаж-инсталляцию.

На другом коллаже – множество одинаковых оранжевых квадратиков-стикеров. Дождавшись, когда наступит дата 9 мая, Ирина с мужем отправилась на Биеннале в Музей американского искусства Уитни, где на входных билетах-стикерах крупно напечатана дата (в американском написании 5/9).

Данилова: «Мы стали просить выходящих из музея посетителей отдавать нам билеты. Объясняли зачем. В результате к нам выстроилась очередь желающих отдать свои стикеры на благое дело искусства».

Слово Бронкс, выложенное из 59 фотографий цифры 59: номера домов и улиц, школа и пожарная машина под этим номером.

«Мне нравится число 59». 2005

В изготовленной ею книжке антологии мировой поэзии – 59 стихотворений 59-ти поэтов-классиков, причем в книге фигурируют только 59-е страницы, «позаимствованные» из разных изданий.

Аналогичным образом сконструирована и антология мировой философии. С одним современным философом Данилова беседует несколько лет. Он посылает ей вопросы, а она так же, по электронной почте, отвечает. Этот диалог закончится, когда Ирина ответит на его 59-й вопрос.

Гора кепок, шапок, шляп и других головных уборов представляет собой инсталляцию «Джей-Ди Стерджилл и его 59 шапок». Инженер Джей-Ди и его жена учительница Сильвия построили дом недалеко от курортного города Аспен в Колорадо. Они занимались спортом, ходили в походы и катались на лыжах. Для каждого времяпровождения требовались разные головные уборы. На видео, снятом в 2009 году, незадолго до его смерти, мы видим Джея-Ди меряющим кепки, шапки и шляпы и комментирующим их незамысловатые истории.

На некоторые экспонаты нельзя смотреть без улыбки. Юмор, ироническая рефлексия –ожидаемая реакция. Новый национальный флаг США, естественно, содержит 59 звездочек. Зритель может выбрать и «приставить» к карте США отдельные страны, которые могут стать недостающими штатами. В коллекции есть также долларовая купюра в 59 долларов.

«Цветовой круг. 59 галстуков». 2020

5 плюс 9 разноцветных башен, каждая из них составлена из 59 пластиковых крышек. Такая своего рода вертикальная трехмерная живопись. Привлекает внимание красочный ассамбляж из 59 галстуков, каждый длиной 59 дюймов, напоминающий головной убор индейцев.

Равнение на Дюшана

В арсенале неистощимой на выдумки художницы самые разнообразные мини-проекты, включающие специальные обеды, кулинарные инструктажи и другие акции. И везде под тем или иным соусом (иногда буквально) подается цифра 59. В ее творчестве она, похоже, рифмуется со всем.

На одной из предыдущих выставок в Бушвике (район Бруклина) она толстой веревкой «вышила» сквозь три параллельные стены цифры 5 и 9, причем 5 на одной стороне инсталляции и 9 – на другой. Веревка проходила через отверстия в углах изображений этих цифр. Чем-то этот концепт напомнил известную инсталляцию отца авангарда Марселя Дюшана, когда он буквально опутал шпагатом всю экспозицию.

У выставки два куратора, Юлия Тихонова и Ольга Кондур.

Юлия Тихонова: «Данилова занимает уникальное место среди преимущественно художников-мужчин, которые уехали из угнетающей и изолирующей реальности советского общества и избрали Америку своим домом. Самые известные из них – Эрнст Неизвестный, Комар и Меламид, Илья Кабаков. Данилова продолжает традиции русского концептуализма, в котором, как и в соц-арте, очень часто ощутима рефлексия по поводу тотальной абсурдности «социалистической реальности».

Этот креативный Бронкс

Как отметила в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» директор BRAC Гейл Нэйтен (Gail Nathan), ее радует факт проведения персональной выставки русской художницы, что в практике центра происходит впервые. Правда, познакомились они уже довольно давно. В разные годы Ирина читала в центре лекцию и выступала куратором и участником коллективной выставки художников-иммигрантов из стран Восточной Европы.

Гейл Нэйтен, сама художница, возглавляет BRAC с 1999 года. Она гордится тем, что активно вовлечена в масштабный проект реновации здания арт-центра стоимостью 11 млн долларов, который, по ее словам, должен стать неформальным центром культурной жизни Бронкса и привлечь молодежь этого боро Нью-Йорка. Она показала классы для детей и подростков по разным направлениям творчества и компьютерных наук, оснащенные самым передовым оборудованием, включающим 3D-принтеры.

Ирина Данилова считает важным то, что экологическая очистка всего этого не самого благополучного района, включая реку Бронкс, сопровождается в работе арт-центра активным привлечением профессионалов сферы искусств из различных этнических общин мегаполиса.

Своим девизом Ирина выбрала фразу одного из столпов поп-арта Роберта Индианы: «Моя работа как художника – сделать слова и цифры особенными».

Она отмечает, что «Проект 59» – «удобный и гибкий экспериментальный дигитальный проект в нашу дигитальную эру».

«Она (Ирина) воспринимает сегодняшнюю реальность в контексте постсоветской иммиграции, – говорит Юлия Тихонова. – Когда тысячи русских устремились в США после распада Советского Союза, она ощутила потребность в рефлексии по поводу культурного шока и сложностей вхождения в иную жизнь».

«В игре с цифрами Даниловой есть много слоев, – говорит куратор. – Эта цифра стала стержнем и вектором концептуального языка художницы. То, как она превращает любую деталь действительности в предмет искусства, поражает и вдохновляет».