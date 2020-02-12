Гол Овечкина в ворота «Финикса» признан лучшим в истории НХЛ по версии ESPN

12.02.2020, 22:51, Новости дня

Шайба российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Финиксом» в 2006 году признана лучшей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии телеканала ESPN.

Матч регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Финиксом» состоялся 16 января 2006 года. Овечкин сумел забросить шайбу в ворота соперника в падении лежа на спине с острого угла, передает ТАСС.

Второе место в рейтинге разделили житель России Андрей Свечников и швед Филип Форсберг, которые по ходу текущего сезона забрасывали шайбы в стиле «лакросс», причем Свечников, дважды исполнивший этот прием, стал первым автором подобного гола в истории НХЛ. Третье место занял бывший нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье, забросивший шайбу в ворота «Миннесоты» в финале Кубка Стэнли 1991 года.

В десятку авторов лучших голов по версии ESPN вошли также россияне Павел Буре (шестое место) и Павел Дацюк (девятое).

В начале февраля Овечкин был признан лучшим снайпером НХЛ в сезоне.