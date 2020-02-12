Евгений Петросян: «На всех, кто создаёт про меня фейковую информацию, я натравляю Бабу-Ягу»

12.02.2020, 22:47, Разное

Юморист Евгений Петросян поделился в социальной сети Instagram новой фотографией, сделанной во время гастролей в Беларуси. В подписи к публикации артист намекнул, что «натравит Бабу-Ягу» на тех, кто создает про него фейковую информацию.
Совсем недавно у юмориста стартовали гастроли в Беларуси. Артист не забывает о своих фанатах, публикуя фотографии с ними в соцсетях. Накануне артист поделился снимком из Минска: как и обычно, Петросян предстал в строгом костюме. В дополнении к этому Петросян корчил гримасу, встав возле бронзовой статуи Бабы-Яги.

В подписи к посту на странице в Instagram артист заявил: на тех, кто создает про него неправдивые новости, он «натравит Бабу Ягу». В комментариях к публикации интернет-пользователи отметили его чувство юмора, а также пожелали удачных концертов. За считанные часы фотография набрала свыше 2 000 отметок «Мне нравится».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Евгений Петросян: «На всех, кто создаёт про меня фейковую информацию, я натравляю Бабу-Ягу»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Наука: Предменструальный синдром: болезнь или женские капризы?

29.12 / Microsoft разрешит просматривать фотографии с Android-смартфонов в Windows 10

08.02 / Скандалы: Вы тронулись, господа присяжные заседатели?

19.12 / Эксперты назвали пользу овощей при диабете 2 типа

22.12 / «Это все маскарад»: молодящуюся Аллу Пугачеву раскусили

18.01 / Мнение: Путинский круг

03.02 / Сергей Соседов назвал Украину «больной страной»

05.12 / Вице-премьер Борисов предложил списать долги оборонных предприятий на 450 миллиардов рублей

03.12 / Литве не понравились ответные меры

07.12 / Под Смоленском водитель иномарки погиб при лобовом столкновении с фурой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика