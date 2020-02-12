Евгений Петросян: «На всех, кто создаёт про меня фейковую информацию, я натравляю Бабу-Ягу»

12.02.2020, 22:47, Разное

Юморист Евгений Петросян поделился в социальной сети Instagram новой фотографией, сделанной во время гастролей в Беларуси. В подписи к публикации артист намекнул, что «натравит Бабу-Ягу» на тех, кто создает про него фейковую информацию.

Совсем недавно у юмориста стартовали гастроли в Беларуси. Артист не забывает о своих фанатах, публикуя фотографии с ними в соцсетях. Накануне артист поделился снимком из Минска: как и обычно, Петросян предстал в строгом костюме. В дополнении к этому Петросян корчил гримасу, встав возле бронзовой статуи Бабы-Яги.

В подписи к посту на странице в Instagram артист заявил: на тех, кто создает про него неправдивые новости, он «натравит Бабу Ягу». В комментариях к публикации интернет-пользователи отметили его чувство юмора, а также пожелали удачных концертов. За считанные часы фотография набрала свыше 2 000 отметок «Мне нравится».