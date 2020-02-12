«Вечно молодая»: Новый снимок 80-летней Галины Польских восхитил поклонников

12.02.2020, 22:47, Разное

Отечественный киноактёр Владимир Сычёв на странице в Instagram опубликовал новое совместное фото с коллегой, 80-летней Галиной Польских. Поклонники артистки «не обошли вниманием» снимок, написав массу комплиментов «вечно молодой» Галине Александровне.

Галина Польских не часто радует своих фанатов появлением на публике и входит в число отечественных знаменитостей, не имеющих аккаунтов в соцсетях. Вероятно, поэтому свежее фото актрисы вызвало большой интерес у интернет-пользователей. В комментариях к публикации Сычёва многие уделяют внимание запечатлённой на заднем плане Польских, отмечая её «не соответствующую возрасту» внешность и «неувядающую красоту».



При этом многие подписчики обращают внимание не только на сидящую с серьёзным выражением лица Галину Польских, но и на запечатлённого с гитарой Владимира Сычёва. Некоторые фолловеры с юмором просят артиста сыграть «Мурку», а другие сравнивают его из-за усов и музыкального инструмента с котом Матроскиным из мультфильма «Простоквашино».