«Вечно молодая»: Новый снимок 80-летней Галины Польских восхитил поклонников

12.02.2020, 22:47, Разное

Отечественный киноактёр Владимир Сычёв на странице в Instagram опубликовал новое совместное фото с коллегой, 80-летней Галиной Польских. Поклонники артистки «не обошли вниманием» снимок, написав массу комплиментов «вечно молодой» Галине Александровне.
Галина Польских не часто радует своих фанатов появлением на публике и входит в число отечественных знаменитостей, не имеющих аккаунтов в соцсетях. Вероятно, поэтому свежее фото актрисы вызвало большой интерес у интернет-пользователей. В комментариях к публикации Сычёва многие уделяют внимание запечатлённой на заднем плане Польских, отмечая её «не соответствующую возрасту» внешность и «неувядающую красоту».

При этом многие подписчики обращают внимание не только на сидящую с серьёзным выражением лица Галину Польских, но и на запечатлённого с гитарой Владимира Сычёва. Некоторые фолловеры с юмором просят артиста сыграть «Мурку», а другие сравнивают его из-за усов и музыкального инструмента с котом Матроскиным из мультфильма «Простоквашино».



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«Вечно молодая»: Новый снимок 80-летней Галины Польских восхитил поклонников

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