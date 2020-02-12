L’One не смог взыскать с лейбла Тимати 146 миллионов рублей

12.02.2020, 22:47, Разное

Несколько часов назад в Москве завершился судебный процесс между рэпером L’One и лейблом Тимати Black Star. Напомним, что исполнитель потребовал компенсацию в размере более 145 миллионов рублей, однако суд отклонил данный иск в полном объеме.
Не так давно суд также запретил Левану Горозии использовать свой сценический псевдоним, равно как и исполнять свои композиции, записанные во время работы на Black Star, теперь же Мещанский суд Москвы отклонил его требования о финансовой компенсации в размере почти 147 миллионов рублей – именно такую сумму якобы потратил рэпер на своё творчество. В интервью изданию «СтарХит» адвокат лейбла Сергей Жорин рассказал, что иск Левана Горозии был отклонен – денег исполнитель не получит.

Отметим, что Тимати и L’One сотрудничали более 7 лет, став за это время хорошими друзьями. В последнее время за их судебными разбирательствами следили во всем рэп-сообществе. Основатель лейбла Black Star Тимати отметил: из-за своего поступка Горозия разрушил все, что создавалось за эти годы. Теперь ни о каком сотрудничестве речи не может быть.



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L’One не смог взыскать с лейбла Тимати 146 миллионов рублей

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