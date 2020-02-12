Арахамия: Думаю, Telegram-канал «Темный рыцарь» ведет Дубинский с несколькими друзьями

12.02.2020, 22:42, Новости дня

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Telegram-канал «Темный рыцарь» ведет нардеп от этой фракции Александр Дубинский. Об этом он сказал в интервью изданию «Страна», которое вышло 12 февраля.

«Я думаю, что это Александр Дубинский с несколькими друзьями», – сказал он.

Журналистка спросила, ведут ли вместе с Дубинским канал нардепы от этой же фракции Максим Бужанский и Александр Куницкий.

«В какой-то момент я думал, что они все втроем, но сейчас я думаю, что Куницкий в этом не участвует. Возможно, гостевой автор – Бужанский, а основной – Дубинский», – сказал он.

Арахамия сказал, что Дубинский «один раз просто себя спалил».

«На YouTube канале Дубинского еще не догрузился ролик, а «Темный Рыцарь» его уже прокомментировал. Потом он это исправил, но было уже поздно. И еще был один момент. Историю с американским паспортом я сам им запустил. По большому секрету рассказал одному человеку. Темному рыцарю. Потом все смотрели, где этот фейк вылезет. Тупой фотошоп», – сказал он.

В то же время, Арахамия заявил, что не причастен к Telegram-каналу «Белый рыцарь».

«Мене его приписывают, тот же Дубинский. Но я несколько раз показывал им, что это не я. Теперь они думают, что его ведет связанный со мной депутат. Они не называли конкретных фамилий. «Белый Рыцарь» – это какая–то коллективная попытка сбить влияние «Темного Рыцаря», – сказал он.

По словам Арахамии, эта попытка не была успешной, поскольку «говно всегда продается лучше, чем какой-то конструктив».

Осенью 2019 года появился Telegram-канал «Темный рыцарь», который позиционирует себя как «Лига справедливости. Самые темные инсайды Зе-команды». На него подписано 78,5 тыс. пользователей. Арахамия заявлял, что «догадывается», кто стоит за его появлением. Арахамия признал, что часть информации, которую публикует «Темный рыцарь», соответствует действительности.

Канал «Белый рыцарь» появился в ноябре 2019 года. В описании указано, что в нем содержится «вся правда о слугах народа и монобольшинстве». Сейчас канал насчитывает 4278 подписчиков.