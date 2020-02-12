Банда вооруженных вымогателей задержана в Волгограде

12.02.2020, 22:31, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Сотрудники уголовного розыска по Волгоградской области совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии задержали пятерых преступников, вымогающих деньги под надуманными предлогами.

Задержанные — жители Волгограда и Калача-на-Дону возрастом от 20 до 34 лет — избивали своих жертв и угрожали им оружием, требуя деньги или ценные предметы.

Так, в пресс-службе МВД РФ по Волгоградской области рассказали, что в одном из случаев, преступники отобрали автомобиль, в счет долга, который сами же и выдумали. Еще у двух волгоградцев вымогатели требовали 60 и 100 тысяч рублей.

 

При обысках у преступников был найден автомат Калашникова со складным прикладом, травматический пистолет, патроны, холодное оружие, подложные автомобильные номера и даже черновую документацию.

На допросе двое из подозреваемых сообщили, что занимаются легальным бизнесом — животноводством и вывозом жидких отходов — и совершенно не понимают причину своего задержания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "Вымогательство" и "Грабеж", преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Банда вооруженных вымогателей задержана в Волгограде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Трамп сравнялся по популярности с кандидатами-демократами

15.12 / В районе затопления дока в Севастополе произошел разлив нефтепродуктов

03.12 / ВФЛА подготовила проект по решению антидопинговых вопросов

11.12 / Боксеры сборной РФ отказались ехать на Олимпиаду без национального флага

09.12 / Украинский шпион приговорен к 14 годам в ДНР

06.02 / Россияне столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung

27.12 / В черногорских церквях решили каждый два часа начинать заупокойный звон

12.12 / Режиссер «Великого Гэтсби» Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

06.12 / России предрекли «красную декаду» декабря

11.02 / Глава ФРС отметил устойчивость экономики США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика