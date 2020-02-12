В ЦБ Ирландии отметили опасность вспышки коронавируса для мировой экономики

12.02.2020, 22:31, Новости дня

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Вспышка коронавируса может привести к негативным последствиям для роста мировой экономики в краткосрочной перспективе, сообщил глава центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф, передает The Irish Times.

По его словам, хотя преждевременно делать какие-либо выводы о влиянии вируса, однако любое воздействие на ирландскую экономику будет ощущаться как по прямым, так и по косвенным каналам.

"От снижения спроса на ирландский экспорт в Китай до негативного влияния на общий мировой спрос и, как следствие, на ирландский экспорт. Поскольку на долю Китая приходится большая и растущая доля мирового производства, мы ожидаем, что перебои в экономике Китая окажут влияние на Ирландию", — сказал он.

Махлуф также подчеркнул, что перспективы ирландской экономики в краткосрочном будущем остаются позитивными.

"Вероятно некоторое замедление роста внутреннего спроса, в то время как некоторые существенные риски сохранились", — сказал он.

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) и бывший управляющий ЦБ Ирландии Филипп Лэйн на том же мероприятии рассказал, что он ожидает, что коронавирус может нанести довольно серьезный удар в краткосрочной перспективе, но воздействие вируса может быть относительно незначительным в перспективе долгосрочной.



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В ЦБ Ирландии отметили опасность вспышки коронавируса для мировой экономики

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