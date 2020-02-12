Дана Борисова рассказала о своём тайном поклоннике

12.02.2020, 22:31, Разное

По словам телеведущей Даны Борисовой, её тайный поклонник очень часто дарит ей большие букеты роз, украшенные коробками из хлопка. На данный момент она пока не встречалась с мужчиной, но тот регулярно интересуется её жизнью.

Дана Борисова прокомментировала слухи о том, что недавно находилась в компании импозантного мужчины. По её словам, эта информация не соответствует реальности, так как она еще не видела нового поклонника. Впрочем, теледива регулярно ведет с ним переписку в мессенджере WhatsApp, но дальше него общение не продвигается. К слову, совсем недавно она купила iPhone 11 на деньги, которые поступили на её карточку, привязанную к номеру телефона.

В подписи к своей публикации в социальной сети телеведущая спросила у подписчиков их мнение о таинственном фанате. Мнения интернет-пользователей разделились: кто-то считает, что житель действительно не против серьезных отношений, другие же уверяют Борисову: на самом деле таким образом он пытается пропиариться.