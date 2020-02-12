Фильм «Форрест Гамп» впервые покажут на больших экранах России

12.02.2020, 22:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Фильм "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса, успевший стать культовым, впервые покажут на больших экранах страны. Мировая премьера ленты состоялась в июне 1994 года, но не попала в широкий прокат России.

Главным героем фильма является Форрест Гамп, которого сыграл Том Хэнкс. Персонаж отличается слабоумием, но при этом имеет большое сердце, благородство. Каким-то образом Гампу удается добиться успеха в жизни: он превращается в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Но метаморфоза не мешает ему оставаться таким же безобидным, добрым, наивным человеком.

Фильм планируют показать на языке оригинала с субтитрами в 180 кинотеатрах более чем в 60 городах России, сообщает "Интерфакс".

Именно благодаря культовой ленте мир узнал, что жизнь словно коробка шоколадных конфет — никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. "Форрест Гамп" удостоился шести премий "Оскар" за лучший фильм, режиссуру, мужскую роль, адаптированный сценарий, монтаж, визуальные эффекты. Кинолента стала самой удачной для Роберта Земекиса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Фильм «Форрест Гамп» впервые покажут на больших экранах России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Зеленский подтвердил встречу с Путиным, Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке. Главное за день

24.12 / Бизнесмен в Сибири решил продать село вместе с жителями

02.12 / Диана Шурыгина официально развелась с мужем

05.01 / В Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране

19.01 / Число заболевших новым типом коронавируса превысило 60 человек. По неофициальным данным, их гораздо больше

24.01 / В ГБР назвали нарушением закона попытки нардепов проникнуть в здание Бюро

26.12 / Участницу Pussy Riot Алехину оштрафовали за акцию в центре Москвы

03.02 / Британия собралась заставить ЕС согласиться на ее условия в торговле

20.01 / Экономист Новак: Резкий рост безработицы в Украине можно объяснить только массовым закрытием физлиц – предпринимателей

15.12 / Конгрессмен Китинг: Лучше бы Помпео встретился с Зеленским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика