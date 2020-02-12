Актер Александр Тютин рассказал о трех браках своей второй супруги

12.02.2020, 22:30, Разное

Артист Александр Тютин заявил, что его вторая супруга была трижды замужем до встречи с ним. Накануне актер посетил ток-шоу «Судьба человека», где пояснил о личной жизни.

По его словам, вторая супруга трижды выходила замуж до знакомства с ним. Впервые им посчастливилось встретиться в Канаде, когда жительница являлась помощницей режиссера. Вскоре между ними возник роман, продолжившийся и по возвращении в Россию. Тем не менее, пара решила официально узаконить отношения лишь после 11 лет совместной жизни, тогда же они решили купить квартиру.

Артист признался, что является четвертым супругом своей возлюбленной. Поначалу Тютин даже не мог предположить, что данный роман приведет их к долгой и счастливой семейной жизни.