Актер Александр Тютин рассказал о трех браках своей второй супруги

12.02.2020, 22:30, Разное

Артист Александр Тютин заявил, что его вторая супруга была трижды замужем до встречи с ним. Накануне актер посетил ток-шоу «Судьба человека», где пояснил о личной жизни.
По его словам, вторая супруга трижды выходила замуж до знакомства с ним. Впервые им посчастливилось встретиться в Канаде, когда жительница являлась помощницей режиссера. Вскоре между ними возник роман, продолжившийся и по возвращении в Россию. Тем не менее, пара решила официально узаконить отношения лишь после 11 лет совместной жизни, тогда же они решили купить квартиру.

Артист признался, что является четвертым супругом своей возлюбленной. Поначалу Тютин даже не мог предположить, что данный роман приведет их к долгой и счастливой семейной жизни.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Актер Александр Тютин рассказал о трех браках своей второй супруги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Реквием косоворотке

04.02 / Повышение визового сбора для поездок в страны Шенгена не коснется россиян

10.12 / Папины дочки: Алеся Кафельникова, Лиза Пескова и Дарья Тинькова рассказали о деньгах, отцах, хейте и отношении к России

17.01 / Смартфон Redmi Note 8 испытают в Антарктиде

22.12 / Мнение: Мышь в космосе ползает по соплу ракеты Илона Маска.

04.02 / Наука: ИИ помог создать функциональный атлас головного мозга дрозофилы

26.12 / ФАС: В России в 2020 году вырастут тарифы ЖКХ

02.01 / Мнение: Потери США в Афганистане в 2019-м году

28.12 / Мало кто из тех, кого готовят на обмен, раскаялся. И по тому, что я видела, общаясь с ними, многие жаждут мести

06.02 / Ученые: Употребляемая руками еда повышает аппетит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика