В Киеве женщина пыталась похитить в метро чужого ребенка – полиция

12.02.2020, 22:30, Новости дня

В Киеве в метро 32-летняя уроженка Хмельницкой области пыталась похитить чужого ребенка. Об этом 12 декабря проинформировала пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Женщина схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой.

«Ее помешала мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия», – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали женщину.

Сведенья о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Уроженке Хмельницкой области грозит заключение до пяти лет.

У столичному метрополітені жінка намагалась викрасти чужу дитинуУродженка Хмельницької області схопила 5-річного…

Posted by Поліція Києва on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Киеве женщина пыталась похитить в метро чужого ребенка – полиция

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