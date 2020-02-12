Опубликован ТОП-10 самых дорогих мобильных телефонов в мире

12.02.2020, 22:30, Разное

В некоторых случаях мобильный телефон может стать предметом роскоши: умельцы без проблем могут сделать из самого обычного девайса дорогостоящий, оснащая его драгоценными камнями. Специалисты решили опубликовать список из 10 самых дорогих подобных гаджетов.

Лидером рейтинга является версия Diamond Rose iPhone 4 32GB – хотя четвертая версия смартфона вышла в начале прошлого десятилетия, данный экземпляр обойдется покупателю примерно в 8 миллионов долларов. Такая стоимость обусловлена его корпусом, выполненным с добавлением драгоценных металлов. Особенностью смартфона можно считать физическую кнопку под экраном в виде огромного розового бриллианта в 7,4 карата. Следом располагается Supreme Goldstriker iPhone 3G, оснащение которого практически не уступает предыдущему устройству. Тем не менее, его стоимость в 2 раза ниже – около 3,2 миллиона долларов. ТОП-3 закрывает очередной девайс от Apple — iPhone 3G King’s Button за 2,5 миллиона долларов со 138 камнями небольшого размера на внешней стороне.

Было бы ошибочно считать, что список состоит исключительно из смартфонов «яблочной» корпорации. Швейцарские мастера создали самый дорогой кнопочный телефон GoldVish Le Million за 1,3 миллиона долларов. Пятерку лидеров закрывает Diamond Crypto Smartphone, цена которого на несколько десятков тысяч долларов меньше, чем у предыдущей модели. Заключительными представителями рейтинга стали аппараты стоимостью менее 1 миллиона долларов: Gresso Luxor Las Vegas Jackpot (почти 990 000 долларов), Vertu Signature Cobra и Signature Diamond (360 и 90 тысяч долларов соответственно), а также Sony Ericsson’s Black Diamond за 300 000 долларов вместе с iPhone Princess Plus стоимостью порядка 175 тысяч.