«Юристы «Газпрома» были дороже». Витренко заявил, что за результат в Стокгольмском арбитраже отвечал лично

12.02.2020, 22:30, Новости дня

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко в Facebook заявил, что ответственность за результат в судебном процессе против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже была, в первую очередь, на сотрудниках «Нафтогазу».

«Перед моей командой стояла задача сделать максимально точные расчеты и анализ, привести достаточно исчерпывающих аргументов и контраргументов, почему наши расчеты и требования справедливы и обоснованы.Кстати, когда я инициировал этот арбитраж по транзитному делу, сначала нужно было убедить наших внешних юристов и экспертов, поскольку они не видели перспективы в этом деле», – написал он.

Витренко отметил, что задача юристов заключалась в подборе правильных юридических инструментов и конструкций, подтверждающих право Украины на изменения в коммерческих отношениях с «Газпромом», которые в «Нафтогазі» считали справедливыми.

Витренко отметил, что с директором НАК по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти Ярославом Теклюком и другими сотрудниками «Нафтогазу» работал над всеми документами, которые подавались в суд

«Вместе с Ярославом мы представляли «Нафтогаз» на судебных слушаниях. Вместе с другими сотрудниками группы «Нафтогаз» мы были свидетелями в этом процессе. Ни в коем случае не пытаюсь преуменьшать вклад нашей команды внешних юристов. Но нужно понимать, что ответственность лежала прежде всего на представителях «Нафтогаза». За результат изменения в коммерческих отношениях с «Газпромом», в частности за результаты коммерческого арбитража, в целом отвечал я лично. Западные юристы были и у нас, и у «Газпрома». У «Газпрома» они, кстати, были дороже», – добавил он.

Під моїм вчорашнім постом було чимало коментарів про те, що над Стокгольмським арбітражем працювали передусім зовнішні… Posted by Юрій Вітренко — Yuriy Vitrenko on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

Исполнительный директор НАК объяснил, что рассказал о вкладе сотрудников компании в получение победы над «Газпромом», так как под его предыдущим сообщением было много комментариев о том, что над этим «работали прежде всего внешние юристы, поэтому и за победу нужно благодарить их, а менеджеры «Нафтогазу» здесь ни к чему».

В предыдущем посте Витренко рассказывал, что обратился к руководству «Нафтогаза» по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему премии за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания «Газпром» выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

«Газпром» и «Нафтогаз» в рамках переговоров договорились отозвать все иски, которые касались контрактов 2019 года.

Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

30 января глава НАК Андрей Коболев сообщил, что полученные от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража находятся на счетах «Нафтогазу».