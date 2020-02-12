Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах

12.02.2020, 22:30, Новости дня

Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль после посещения школы в Гатчине поделилась впечатлениями от рациона российских школьников и организации их питания в учебных заведениях.

Крунвалль описала обычный день в школьной столовой. Детям на обед подавали борщ и макароны с котлетой. Каждому ребенку полагался хлеб и компот. Журналистка удивилась порядку в учебном заведении – целый класс по очереди подошел к раковинам, помыл руки и только после этого сел за стол. Она отдельно отметила систему дежурств, при которой определенный класс помогал с подачей блюд другим ученикам, передает РИА «Новости».

«За обедом дети не просто едят, но и учатся вести себя за столом и обращаться со столовыми приборами. Кроме того, они приобретают навыки общения за едой», – процитировала Крунвалль директора школы.

Журналистка отметила, что питание стоит примерно два евро.

Кроме того, Крунвалль обратила внимание, что в финских школах по понедельникам дети часто бывают голодны, а их российские сверстники после выходных у бабушек и дедушек не испытывают этого чувства.

Журналистка также рассказала о предложении президента РФ Владимира Путина обеспечить всех младшеклассников бесплатным горячим питанием. Она привела слова директора гатчинской школы Нины Ковалевой, высоко оценившей идею главы государства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил обеспечить учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.



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Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах

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