Полиция задержала волгоградца, который в офисе устроил стрельбу из автомата

12.02.2020, 22:30, Новости дня

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Житель Волгограда во время праздника в офисе устроил стрельбу из охолощенного автомата, после чего был задержан полицейскими.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Отмечается, что сообщение о стрельбе в офисе на улице Ангарская поступило в полицию вечером 12 февраля. Выяснилось, что во время торжества 22-летний мужчина произвел из автомата АКСУ несколько выстрелов холостыми патронами.

С задержанным проводится беседа, выясняются все подробности произошедшего.



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Полиция задержала волгоградца, который в офисе устроил стрельбу из автомата

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