Мнение: Их били, они терпели

12.02.2020, 22:28, Разное

Вот вы не замечаете, а оно существует – жуткое непринятие того, что страдают в этом мире не только женщины. И не только женщины могут заявлять об этом во всеуслышание. Видите ли, дискриминируют не только «слабый пол»; им-то прилично страдать и плакать напоказ в ожидании утешений и новых побрякушек. А что делать, если ты мужик и тебе ну что-то как-то не очень? Вы только почитайте эти истории – после них мой мир уже точно не будет прежним. И ваш не будет. Правда.

В то время как соцсети и форумы бурлят ненавистью ко всему, что как-то связано с фамилией Вайнштейн, тысячи мужчин по всему миру не знают, что делать и куда идти, если издеваются и насилуют их – да и еще и собственные жены.

В одном известном зарубежном интернет-сообществе разгорелись ожесточенные дебаты о том, существует ли вообще в современном мире жестокое отношение к тем, кого привыкли ассоциировать с силушкой и непробиваемостью. Оказалось, что место есть.

Например, история, М., работника больницы, который якобы стал жертвой сексуальных домогательств со стороны коллег-женщин. Но штука в том, что после жалобы руководству уйти попросили именно его, а бабоньки-приставуньи остались при своих местах, да еще и безнаказанными.

Еще одна история – про парня, на которого, по его словам, с вполне понятными намерениями набросилась женщина, в разы габаритнее него. Да еще и при свидетелях. Наказания, как вы понимаете, не последовало.

Я вот думаю, это у них, в забугорье, такая тяга к плаксивости по любому поводу? Или всё же «страдающий мужик» – история вполне реалистичная и повсеместная?