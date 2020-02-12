Замглавы Минэкономразвития стала бывшая сотрудница администрации президента

12.02.2020, 22:24, Новости дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Татьяны Илюшниковой замглавы Минэкономразвития. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Илюшникова с 2013 года занимала должность замруководителя экспертного управления администрации президента России, а до этого работала в Минэкономразвития в должности замдиректора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников сообщали об уходе замминистров экономического развития Вадима Живулина и Саввы Шипова. По данным источников, Илюшкина должна была занять место Живулина, курировавшего в Минэкономразвития темы госуправления, контрольно-надзорной деятельности, а также правовые основы цифровой экономики.



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Замглавы Минэкономразвития стала бывшая сотрудница администрации президента

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