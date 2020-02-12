Дочь Успенской заподозрили в употреблении наркотиков из-за нового видео в Instagram

12.02.2020, 22:21, Разное

Дочь Любови Успенской заподозрили в употреблении наркотиков после публикации ею нового видео в личном аккаунте Instagram. Татьяна Плаксина провела прямую трансляцию, в которой произнесла речь, оставившую многих подписчиков в недоумении.
Многие обвинили дочь певицы в неадекватном поведении и заподозрили её в наркомании. Плаксина пояснила в трансляции, что сильно любит подписчиков, однако не готова комментировать скандал вокруг её отношений с матерью. После этого она предположила, что все события стали результатом происков дьявола, который «проделал уничтожение в самом себе». По мнению дочери Успенской, последний может действовать как воплощение технологий, ввиду чего через смартфоны люди могут более тесно контактировать друг с другом. Смысл, стоящий за этими словами, оказался совершенно неясен для подписчиков Татьяны Плаксиной.

Дочь Успенской не скрывала, что ранее была зависима от запрещенных к употреблению препаратов. При этом она винила в этом певицу. Сам Любовь Успенская выражала обвинения в адрес супруга, предпринимателя Александра Плаксина. Их отношения завершились достаточно давно. Любовь Успенская подчеркивает, что её дочь больна. При этом 1,5 года назад Плаксина упала с велосипеда, поломав челюсть. Вслед за этим были перенесены несколько операций и пройден долгий процесс восстановления. На фоне этих событий у Татьяны Плаксиной появилась тяжелая форма депрессии.



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Дочь Успенской заподозрили в употреблении наркотиков из-за нового видео в Instagram

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