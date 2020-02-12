Пенсионный фонд России подал в суд на Елену Ваенгу

12.02.2020, 22:21, Разное

Представители пенсионного фонда РФ обратились в суд с иском против известной исполнительницы Елены Ваенги. Как стало известно, претензии со стороны ведомства возникли к фирме «Ваенга Мьюзик», принадлежащей певице.
В итоге пенсионный фонд Российской Федерации намерен взыскать со знаменитости порядка 12 000 рублей. Оказывается, Ваенга в своё время с опозданием предоставила информацию по отчетности своей собственности – это произошло в начале 2017 года, затем повторилось и в мае того же года. Через некоторое время певица не передала информацию о стаже сотрудников фирмы в 2018 году.

Уточняется, что в суде приняли сторону ведомства, поэтому Ваенге будет необходимо заплатить вышеназванную сумму и 1 000 рублей в качестве платы за госпошлины. На данный момент исполнительница не прокомментировала произошедшее.



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Пенсионный фонд России подал в суд на Елену Ваенгу

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