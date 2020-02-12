Guardian — хорошо пропотел — в изоляции из-за коронавируса китайский спортсмен пробежал 50 км у себя дома

12.02.2020, 22:21, Новости дня

Китаец Пань Шаньцу, вынужденный из-за коронавируса неделями сидеть дома, решил бороться со скукой с помощью бега, пишет The Guardian. В своей квартире марафонец-любитель оборудовал беговую дорожку и пробежал 50 км, поделившись результатами своего необычного достижения в соцсетях.



Weibo

Китайский марафонец Пань Шаньцу, которому из-за вспышки коронавируса приходится сидеть дома, решил поддержать присутствие духа 50-километровой пробежкой в своей гостиной, пишет The Guardian.

Как рассказывает издание, Шаньцу из города Ханчжоу пробежал 6250 кругов в своей квартире, соорудив беговую дорожку с помощью двух столов. Марафонец-любитель объяснил, что «больше не мог сидеть на месте»: он, как и многие другие жители Китая, вынужден проводить недели взаперти.

На прошлой неделе Пань запостил доказательство своего достижения в соцсети Weibo — видео с подготовкой и скриншоты из специального приложения для бега.

«Я не был на улице уже много дней, сегодня я не мог больше сидеть на месте! — приводит британская газета его комментарий. — Один круг составляет примерно 8 метров — я пробежал 50 километров, сделал это за 4:48:44, хорошо пропотел, это просто здорово!»

В Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян, 5 февраля были введены ограничения на передвижение, чтобы не допустить распространения коронавируса. В январе Азиатская легкоатлетическая ассоциация объявила, что из-за вспышки вируса отменит чемпионат мира, который должен был пройти в этом городе. Как напоминает издание, новая болезнь, названная Всемирной организацией здравоохранения COVID-19, впервые дала о себе знать в 600 км отсюда в городе Ухани.

На 12 февраля было зафиксировано 159 подтверждённых случаев нового коронавируса в Ханчжоу и 1131 заболевший в целом в провинции Чжэцзян. По официальным данным в Китае от вируса погибло более 1100 человек, при этом число новых заболевших снижается, пишет The Guardian.