20-летний украинец и 15-летняя гражданка Польши хотели незаконно пересечь границу, чтобы отпраздновать в Украине День святого Валентина – ГПСУ

12.02.2020, 22:18, Новости дня

Госпогранслужба Украины задержала 20-летнего гражданина Украины и 15-летнюю гражданку Польши, которые хотели попасть в Украину вне пунктов пропуска, чтобы, по данным ГПСУ, отпраздновать в Украине День святого Валентина. Об этом 12 февраля сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

«20-летний харьковчанин работал за границей, где полюбил 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, поэтому молодой человек нашел специфическое решение проблемы. Поскольку девушка не имела документов, дающих право на пересечение границы, молодой человек предложил незаконно пересечь границу», – сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, пара «тщательно планировала» маршрут, чем привлекла внимание оперативных подразделений, которые проинформировали коллег о возможном правонарушении.

Гражданку Польши передадут польским правоохранителям по соглашению о реадмиссии. 

«Ее совершеннолетнего спутника ждет ответственность», – отметили в ГПСУ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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20-летний украинец и 15-летняя гражданка Польши хотели незаконно пересечь границу, чтобы отпраздновать в Украине День святого Валентина – ГПСУ

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