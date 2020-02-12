Александр Петров о возрасте, любви и перерыве в карьере: интервью с актером

12.02.2020, 22:18, Разное

«Откроешь дверь холодильника, а там Александр Пет­ров». За 10 лет съемок в кино и на телевидении его лицо так примелькалось, что создается впечатление: он повсюду. Кажется, что у актера есть двойник, иначе как объяснить такую продуктивность? Впрочем, узнаваемость ему принесла роль Гриши Измайлова из сериала «Полицейский с Рублевки», который вышел в 2016-м, то есть на самом деле Петров не так уж и давно на пике по­пулярности.

Уже после этого он снялся у Федора Бондарчука в «Притяжении», затем в недавно вышедшем »Вторжении», предстал в образе хоккеиста во «Льду», а 14 февраля стартует сиквел этой истории — «Лед 2».

Раньше он играл бунтарей и максималистов, а теперь словно успокоился. И сам Петров отмечает внутреннюю гармонию, он стал чаще отказываться от проектов. Поклонники гадают, связаны ли перемены с появлением в его жизни Стаси Милославской, с которой он познакомился на съемках фильма Стрельцов». Что явилось причиной этих изменений — об этом в интервью HELLO!.

Саша, недавно вы получили еще одного «Золотого орла». Для вас что-то значат эти награды?

Конечно, это очень при­ятно получить русский «Оскар»! Но сильного влияния на меня это не оказывает. Уже второй год подряд Александр Петров лидирует в актерских номинациях на «Золотом Орле», конкурирая с самим собой. На фото — с возлюбленной, актрисой Стасей Милославской, и наградой в руках

Вы заметили, что среди номинантов стало больше молодых?

Да, среди режиссеров и продюсеров появляются мои ровесники, что раньше было невозможно представить.

Еще можно отметить, что номинированы были в основном фильмы о прошлом, разве что «Текст» о современности. Как думаете, о чем это говорит?

Я с вами согласен, очень мало кинопроектов о настоящем. Важно, чтобы таких высказываний было больше. Мне кажется, что кинематографисты боятся говорить о том, что происходит в стране сегодня. Сами себя одергивают, живут с оглядкой: «А как это будет воспринято?» Думаю, этого не стоит бояться. Самоцензуру нужно искоренять. Это позволит нам свободно говорить подчас на сложные темы сегодняшнего дня, о том, что происходит у нас, о тех проблемах, которые есть в нашей стране.

Почему кинематографисты живут с оглядкой?

А почему только кинематографисты? Это отголоски советской эпохи. Когда мы возили фильм «Текст» по городам и селам, самый распространенный вопрос был: «Слушайте, а вам не звонили сверху?» Никто нам не звонил. А вдруг позвонят, вдруг скажут, а вдруг закроют, а вдруг перекроют, а вдруг что-то будет не так… Но если ты честно разговариваешь даже на такую сложную тему, как ВИЧ, то никто тебе не позвонит.

Вы живете без этого страха?

Он и не должен присутствовать. Молодые ребята ничего не боятся. Они отстаивают права Паши Устинова не агрессивно, а спокойно…

А не как ваш герой в «Притяжении».

Да. В рамках закона. Им удалось обратить внимание общественности на проблему.

Как думаете, почему «Холоп» оказался более успешным, чем «Вторжение»? Связано ли это с тем, что в школах пропагандируются, так сказать, скрепы и фильм про инопланетян уже подросткам не близок?

Я не считаю это провалом. Фильм собрал максимум для фантастики. И «Притяжение», и «Вторжение» — рекордсмены в этом жанре. «Холоп» — талантливое, профессионально сделанное кино. В Новый год люди захотели праздника и отправились за ним на «Холопа», который порадовал зрителей идеей, юмором, легкостью. Дальше «сарафан» — отсюда и сборы. Очень рад за режиссера Клима Шипенко, продюсеров и команду. «Вторжение», реж. Федор Бондарчук

Не так давно вы ездили со Стасей Милославской в Таиланд, а это особое по энергетике место. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Удалось расслабиться?

Да. Несколько дней Москва еще была во мне, а потом начала отпускать… Я уже был в Таи­ланде, а вот на островах Самуй и Пханган — впервые. Поразила атмосфера, насколько там все свободно! Мне удалось невозможное — перезагрузиться полностью. Я ни о чем не думал! Стало все равно, в чем пойти, в каких шортах, какую футболку надеть, мокрая она, не мокрая и так далее. Я перестал заморачиваться вообще, это был настоящий отдых.

На Пханган ездят разные люди, в том числе и те, кто не смотрит российское кино. ­Интересно, ваш круг общения ограничивается представителями сферы куль­туры?

Нет. Хотя в основном да, конечно, это кинематографисты, но я с большим удовольствием общаюсь с разными людьми. Очень люблю поговорить с интересными людьми, которые подходят ко мне…

Любопытно, а вы ведете себя со всеми на равных? Ваш подход меняется в зависимости от того, с кем вы разговариваете?

Нет, не меняется. Вопрос лишь в том, приятен мне человек или нет. Откуда он, кто он, сколько зарабатывает, какие у него часы, во что одет — мне все равно.

Попадались те, кто не знает, кто вы?

Было такое. Если человек не знаком с моим творчеством, это не повод не разговаривать с ним. Но большинство людей, с которыми я общаюсь, все-таки видели фильмы с моим участием.

25 января вам исполнился 31 год. Уже познакомились с кризисом среднего возраста? С какими мыслями вступаете в четвертый десяток?

Кризиса пока не почувствовал. Может, позже пойму, что это он. Пока мне не до кризисов, времени просто нет на это: хочется развиваться, двигаться вперед. Но я чувствую, что трансформация происходит со мной каждый день, независимо от того, сколько мне лет. Возраст влияет скорее на то, какую форму обретают мысли. Я чувствую, что стал спокойнее и мудрее. Сейчас наступил период осмысления пройденного пути: все-таки я снимался 10 лет без перерыва. Возьму тайм-аут в съемках и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Хочется войти в четвертый десяток более осознанно. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта, только отработать промокампании «Льда 2» и «Стрельцова».

Вас часто сравнивают с Данилой Козловским, который исчез с больших экранов и ушел в режиссуру. В этом направлении не думали?

Нет. Понятно, что Даня не мог оставаться просто артистом и продолжать ходить на пробы, ждать, пока его утвердят или не утвердят… Это уже невозможно, ему нужно было что-то менять. Вот и я чувствую, что пора что-то менять, но еще не понял, как именно. Видите ли, мне нравится быть актером, я думаю, что моя зона роста — это международные проекты.

А кто вас заменит?

Не совсем верно считать, что кто-то приходит на чье-то место в актерской профессии. Каждый на своем. Я занимаю свое, и оно мне нравится. На мое никто не придет. Это индивидуально.

Кинематографисты не любят рисковать. Сама российская киноиндустрия так устроена, что все ставки делаются на кого-то одного. Что вы думаете об этом подходе?

Мне кажется, что это неправильно. У меня ведь не было такой цели.

А какая у вас была цель?

Делать хорошие фильмы, которые вызывали бы интерес у зрителя в первую очередь, а уже во вторую — у прессы, критиков и так далее.

У вас насыщенный график. Вы можете его как-то корректировать? К примеру, вы хотите отпраздновать День святого Валентина со Стасей…

Пока не думал об этом. И вообще, праздник можно устроить вне зависимости от даты в календаре. В самый обычный день. В прошлом году Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум, с которой у него завязались отношения на съемках «Притяжения», и начал встречаться со Стасей Милославской (на фото), партнершей по фильму «Стрельцов»

Вы так делаете?

Конечно! Собираю друзей без повода и какой-то подготовки.

То есть вы можете менять свой график в соответствии с личными планами?

Да. Если нужно куда-то ­уехать, я об этом всем скажу и уеду, независимо от чего бы то ни было.

Вы упомянули «Лед 2». Там ваш герой не хочет, чтобы его дочка пошла по стопам мамы и стала фигуристкой. А у вас как было? Родители не видели вас актером, поэтому вы учились на экономическом?

Они просто не думали об этом. И оставили мне право выбирать самому, чем заниматься. Что касается моего героя, то я считаю правильным давать выбор ребенку. Будет сам все пробовать и рано или поздно найдет что-то свое. И уж тем более нельзя это запрещать, как это делает мой герой. Но у него на это свои причины.

Когда играли в сиквеле, примеряли на себя роль отца в реальной жизни?

Там меня привлекла именно тема взаимоотношений между отцом и дочерью. Мне кажется, об этом редко снимают фильмы. Я люблю ­детей.

В творческой среде зачастую полагают, что самореализация важнее семьи. Многие откладывают официальное оформление отношений и ждут того волшебного момента, когда почувствуют, что готовы к рождению детей. А вы?

Не надо ставить во главу угла работу. Все должно быть органично. Лично я не строю конкретных планов: в этом году работаю, потом повы­шение, затем женюсь, а вот тогда уже заводим детей… Это неправильный подход. Думаю, я почувствую этот момент. И конечно же, это должно быть ­по обоюдному внутреннему согласию.

Еще считается, что после 30 меняется восприятие ­любви…

Ну, оно иногда не описывается какими-то определенными словами, но, по мне, любовь невозможна без гармонии.

В апреле выходит фильм «Стрельцов» про известного нападающего из «Торпедо». Вы говорили, что в детстве мечтали о карьере футболиста, но однажды во время тренировки вам упал на голову кирпич, и после сотрясения мозга о спорте пришлось забыть. Можно сказать, что, сыграв одного из лучших игроков в истории советского футбола, вы таким образом восстанавливаете справедливость? С Аглаей Тарасовой в фильме «Лед», на экранах с 14 февраля В апреле стартует «Стрельцов» Ильи Учителя — об одном из лучших советских бомбардиров, известном нападающем футбольной команды «Торпедо». Петров с детства хотел играть в футбол, а теперь воплощает свою мечту на экране

Нет. Сожаление о несостоявшейся карьере футболиста ушло. Из-за этой стенки кирпичей я стал актером. Такова судьба.

Вы верите в судьбу?

Да, я абсолютный фаталист. Через что-то ты можешь перешагнуть, но рано или поздно появится она — кирпичная стена. Если что-то с тобой должно случиться, это слу­чится. Решающие повороты ­предопределены.

У меня сложилось впечатление, что раньше вы пытались кому-то что-то доказать, а теперь — нет.

Да, наверное, вы правы.

Вы сказали, что стали спокойнее, появилась внутренняя гармония. Что на вас повлияло?

Я благодарен за это одному конкретному человеку. Думаю, мы оба понимаем, о ком идет речь. (Улыбается.)